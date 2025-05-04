Почему Nintendo Switch 2 может проиграть конкуренцию Steam Deck

На прошлой неделе Nintendo впервые провела масштабную презентацию, посвященную Switch 2. Новинку в целом тепло встретили как игроки, так и критики, но часть экспертов все-таки сомневается в успехе консоли.
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