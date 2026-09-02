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Официальное заявление МИД России: Действия германских властей получат жёсткий ответ

Официальное заявление МИД России: Действия германских властей получат жёсткий ответ

После антироссийской истерики, устроенной нынешними властями в Берлине, Россия вынуждена реагировать на провокации.

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