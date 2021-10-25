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В Европе протестировали внедорожник Lada Niva Legend — «Едет словно танк!»

В Европе протестировали внедорожник Lada Niva Legend — «Едет словно танк!»

На территории Европы местные блогеры протестировали российскую внедорожную версию Lada Niva в исполнении Legend.

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Герасим
Видел я это видео. Явно проплаченное сравнение. "Им понравилось, что в случае поломки расходники на машину стоят не особо дорого". А частоту поломок они не учитывают? Кроме того, Нива у них была тюнингованная, а Джимни стоковый и на шоссейке.

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