В Европе протестировали внедорожник Lada Niva Legend — «Едет словно танк!»

CARБизнес и финансыВ Европе протестировали внедорожник Lada Niva Legend — «Едет словно танк!»На территории Европы местные блогеры протестировали российскую внедорожную версию Lada Niva в исполнении Legend.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГГерасимВидел я это видео. Явно проплаченное сравнение. "Им понравилось, что в случае поломки расходники на машину стоят не особо дорого". А частоту поломок они не учитывают? Кроме того, Нива у них была тюнингованная, а Джимни стоковый и на шоссейке.Комментировать
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