Танцы, спорт и мастер-классы ждут нас на День города в парке «Северное Тушино»

В эти выходные ко Дню города в парке «Северное Тушино» приготовили много приятных сюрпризов. В субботу 5 сентября после утренних забегов «5 вёрст» в 11:00-12:00 на подиуме за сценой пройдет зажигательный час под латиноамериканские ритмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА Храм в честь свят...
- Политолог: 60% мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым