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Орловские новости

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В Орле 10 сентября покажут фильм о погибшем танкисте Канатникове

В Орле 10 сентября покажут фильм о погибшем танкисте Канатникове

Документальный фильм о 19-летнем орловском танкисте Егоре Канатникове, погибшем в самом начале СВО, уже готов, а его премьера состоится в ОГУ уже 10 сентября.

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