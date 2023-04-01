Неспешный разговор

20 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    нам мешает засилие друзей "светлейшего" и олигархов. Больше ничего. А, да, забыл- еще распространенное жополизство в ...Элита получила се...
  • Николай Николаевич
    Вы статью читали поперёк? Или вдоль? Или задом наперёд? Невозможно понять ход ваших мыслей.ВЫЯСНИЛИ, ЗАЧЕМ Н...
  • Людмила Кода
    Когда люди о чем то пишут, то надо освещать тему со всех сторон! Понятно, что для этого нужно проделать определенную ...ВЫЯСНИЛИ, ЗАЧЕМ Н...

Санкции ЕС работают отлично! У нас идёт импортозамещение, а у них протесты и забастовки

Санкции ЕС работают отлично! У нас идёт импортозамещение, а у них протесты и забастовки

 Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум Когда в прошлом году некоторые авторы (в том числе и я) писали, что в Европе уровень жизни непременно будет ухудшаться, многие наши сограждане, контактирующие с друзьями и знакомыми, проживающими в Германии и других странах Европы, говорили, что мы всё выдумываем, нагнетаем, а у них там всё спокойно их уровень жизни почти не изменился, потому что они живут намного лучше нас и небольшое повышение цен на коммунальные услуги для них просто пустяк.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх