Санкции ЕС работают отлично! У нас идёт импортозамещение, а у них протесты и забастовки

Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум Когда в прошлом году некоторые авторы (в том числе и я) писали, что в Европе уровень жизни непременно будет ухудшаться, многие наши сограждане, контактирующие с друзьями и знакомыми, проживающими в Германии и других странах Европы, говорили, что мы всё выдумываем, нагнетаем, а у них там всё спокойно их уровень жизни почти не изменился, потому что они живут намного лучше нас и небольшое повышение цен на коммунальные услуги для них просто пустяк.