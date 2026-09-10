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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО уничтожили 448 украинских беспилотников за ночь

Силы и средства противовоздушной обороны за ночь с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября 2026 года перехватывали и уничтожали дроны над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края, и над акваториями Каспийского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.

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