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Квадроберы: кто это такие и что они едят

Квадроберы: кто это такие и что они едят

Передвигаться на полусогнутых не так уж просто, попробуйте сами! 123rf/Legion-Media Дискуссия о том, что собой представляют подростки на поводке в костюмах братьев наших меньших и не угрожает ли их увлечение моральным устоям россиян, вышла на самый высокий уровень.

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Комментарии
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Наталья Голубева
дикие стаи  бродячих собак в городах-вот чем надо заниматься,а не этих придурков обсуждать
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17 час.

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