Квадроберы: кто это такие и что они едят

Передвигаться на полусогнутых не так уж просто, попробуйте сами! 123rf/Legion-Media Дискуссия о том, что собой представляют подростки на поводке в костюмах братьев наших меньших и не угрожает ли их увлечение моральным устоям россиян, вышла на самый высокий уровень.