Никитин допустил появление аэротакси в России через два-три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Аэротакси может появиться в России через два-три года, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи.
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