Как отдыхаем на Наурыз и 8 Марта в Казахстане

В первый месяц весны казахстанцев ждут четыре дополнительных выходных дня, передает tengrinews.kz 8 марта 2024 года (Международный женский день) - предоставляется 1 дополнительный день; с 21 по 23 марта 2024 года (Наурыз) - три выходных дня дополнительно.