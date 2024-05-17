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РОСБАЛТ

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Петербуржец натравил своего питбуля на прохожих

Петербуржец натравил своего питбуля на прохожих

Агрессивную собаку, покусавшую женщину и мужчину, изъяли. В Петербурге мужчина в ходе уличного конфликта натравил свою собаку породы питбуль на прохожего и распылил в его сторону содержимое перцового баллончика.

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Комментарии
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Eduard
Придурок с яйцами.Они мужики точно копчиком думают!
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