Петербуржец натравил своего питбуля на прохожих

Агрессивную собаку, покусавшую женщину и мужчину, изъяли. В Петербурге мужчина в ходе уличного конфликта натравил свою собаку породы питбуль на прохожего и распылил в его сторону содержимое перцового баллончика.
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