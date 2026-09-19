Педро из «Зенита» вошел в топ‑5 лучших атакующих полузащитников до 23 лет из европейских чемпионатов

Футболист «Зенита» Педро вошел в топ‑5 лучших атакующих полузащитников до 23 лет из европейских чемпионатов по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
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