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Медведчук рассказал об уроках, которые дал миру майдан на Украине

Медведчук рассказал об уроках, которые дал миру майдан на Украине

Государственный переворот на Украине, известный как майдан, дал миру несколько уроков. О них в понедельник, 26 февраля, рассказал оппозиционный украинский политик председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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