Медведчук рассказал об уроках, которые дал миру майдан на Украине

Государственный переворот на Украине, известный как майдан, дал миру несколько уроков. О них в понедельник, 26 февраля, рассказал оппозиционный украинский политик председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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