Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Очередная прости господи… , как в 33 года можно быть генерал- полковником? За какие половые заслуги?Марковская ушла с...
  • лина любимцева
    А подготовили войну САМИ АРМЯНЕ СВОИМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ!! Почему  официально не решали вопрос с Нагорным Карабахом?!! Все ...Пашинян обвинил д...
  • Eduard
    Подотритесь Конвенцией ООН! Кража тоже есть в Уголовном праве,но кто его соблюдает?Власти Финляндии ...

«Война окончена»: В США заявили о катастрофическом провале с Украиной

«Война окончена»: В США заявили о катастрофическом провале с Украиной

Конфликт на Украине можно считать оконченным, поскольку нехватка кадров в ВСУ достигла критической точки, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх