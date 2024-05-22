Конфликт на Украине можно считать оконченным, поскольку нехватка кадров в ВСУ достигла критической точки, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.
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