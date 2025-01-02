Celsius подает апелляцию на отказ в иске о возмещении ущерба в размере $2 миллиарда против FTX

Celsius Network подала апелляцию 31 декабря, оспаривая решение судьи Джона Дорси, отклонившего иск обанкротившегося крипто-кредитора на $2 миллиарда против самого известного в криптомире банкрота -биржи FTX.
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