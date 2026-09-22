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Регион 29

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В Архангельске завершили ремонт улицы Суфтина за 10,8 млн рублей

В Архангельске завершили ремонт улицы Суфтина за 10,8 млн рублей

На участке появилась новая проезжая часть и тротуар с понижениями, а часть незаконных гаражей уже вывезли.

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