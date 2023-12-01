Дворец спорта «Некрасовка» появился на кадастровой карте столицы

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения в отношении четырех объектов спортивной инфраструктуры, расположенных в Восточном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном административных округах столицы в октябре-ноябре текущего года.
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