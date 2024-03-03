Мы нашли место, где снимали рекламу Милки Это поля Дурнабела в Сочи. Уникальное место с огромным зелёным полем, табуном лошадей и задним планом в виде гор.
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Мы нашли место, где снимали рекламу Милки Это поля Дурнабела в Сочи. Уникальное место с огромным зелёным полем, табуном лошадей и задним планом в виде гор.