Антициклон принесет в Москву жару до +30 градусов на этой неделе

Жителям российской столицы следует приготовиться к экстремально жарким дням. Столбики термометров на этой рабочей неделе будут подниматься до +30 градусов, рассказал в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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