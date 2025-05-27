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Антициклон принесет в Москву жару до +30 градусов на этой неделе

Антициклон принесет в Москву жару до +30 градусов на этой неделе

Жителям российской столицы следует приготовиться к экстремально жарким дням. Столбики термометров на этой рабочей неделе будут подниматься до +30 градусов, рассказал в беседе с  РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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