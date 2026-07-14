Иранское государственное издание PARS заявило, что России следует изменить подход к нанесению ударов.
Бить не только по Украине: России посоветовали не ждать
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Неужели командование Ирана мудрей РФ??????! Где предатели засели?
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4 н.
Lana_Borei Иванова
Со стороны виднее. Спасибо Ирану, что хоть они обратили на это внимание. Но президент слушает только себя. Может он за стеклом живёт?
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4 н.
Владимир Яковлевич
Подарить Ирану всего лишь1 Воевода с ядарной начинкой и америкосы тот же час покинут весь ближний восток.
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4 н.
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