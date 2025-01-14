Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

За прошедшие четыре года США под руководством демократов укрепили свои позиции на мировой арене. Президент Джо Байден заявил об этом, выступив с заключительным словом по внешней политике в Госдепе, сообщил телеканал ABC News.
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