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Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

За прошедшие четыре года США под руководством демократов укрепили свои позиции на мировой арене. Президент Джо Байден заявил об этом, выступив с заключительным словом по внешней политике в Госдепе, сообщил телеканал ABC News.

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