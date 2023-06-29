Минобороны РФ подтвердило информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Сирии

Российская авиация продолжит наносить высокоточные удары по боевикам в Сирии, причастным к провокациям в провинции Идлиб, вплоть до полного уничтожения бандгруппы.
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