В Подмосковье к 25 декабря выдадут ключи от квартир последним обманутым дольщикам

Тема недобросовестных застройщиков и пострадавших граждан будет закрыта в регионе.К Новому году власти Московской области обещают окончательно решить вопрос обманутых участников долевого строительства в регионе.
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