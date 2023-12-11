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В Подмосковье к 25 декабря выдадут ключи от квартир последним обманутым дольщикам

В Подмосковье к 25 декабря выдадут ключи от квартир последним обманутым дольщикам

Тема недобросовестных застройщиков и пострадавших граждан будет закрыта в регионе.К Новому году власти Московской области обещают окончательно решить вопрос обманутых участников долевого строительства в регионе.

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