Медведев рассказал, что будет с Украиной в случае нового майдана

Политик, в частности, считает, что любой новый майдан начнет казнить предыдущее руководство. «Да, действительно, во главе этого государства, его остатков, скажем так, стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих, кстати сказать, свой парламент, и которая действует в своих интересах», - заявил Дмитрий Медведев.