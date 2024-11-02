УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Обьективно говоря, ударялка не выросла! Трамп пока об этом не знает, но ничего, Марк Милли и другие ему доступно объя...Названы возможные...
  • татьяна неструева
    и  что  16 миллионов   мигрантов дикарей  не повлияли на отношение ?  и передача азиатом  материальной помощи   автоб...Уровень доверия П...
  • Nina Pudikova
    Помоги, Господи, рабу Божию Василию в здравии!!!Жена Ливанова про...

Медведев рассказал, что будет с Украиной в случае нового майдана

Медведев рассказал, что будет с Украиной в случае нового майдана

Политик, в частности, считает, что любой новый майдан начнет казнить предыдущее руководство. «Да, действительно, во главе этого государства, его остатков, скажем так, стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих, кстати сказать, свой парламент, и которая действует в своих интересах», - заявил Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх