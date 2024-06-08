Кому на самом деле доверяет Путин - рассказал экспер

Евгений Сатановский, российский политолог с острым умом и язвительным стилем, словно древний философ, затворник на вершине горы, внезапно решил выйти на свет и поделиться своими размышлениями о текущих политических событиях в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии