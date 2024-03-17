Ямальцы принимают участие в ярмарке вакансий на ВДНХ в Москве

Ямальцы участвуют в Фестивале профессий, который проходит в эти дни на выставке «Россия». Работодатели предлагают трудоустроиться и попробовать себя в разных профессиях с помощью VR-тренажеров, рассказали в Службе занятости ЯНАО.
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