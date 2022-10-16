Русская весна

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«Нам вчера показали, кто тут за кого и с кем будет воевать»: о теракте на полигоне

«Нам вчера показали, кто тут за кого и с кем будет воевать»: о теракте на полигоне

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал вчерашний теракт на полигоне в Белгородской области, где двое «граждан одной из стран СНГ» совершили теракт — расстреляли добровольцев, которые собирались отправиться в зону СВО.

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