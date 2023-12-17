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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легкоатлетка Любушкина стала самой часто тестируемой РУСАДА на допинг спортсменкой в 2023 году

Она стала наиболее часто тестируемой РУСАДА спортсменкой в этом году. В начале августа на чемпионате России в Челябинске 28-летняя Любушкина заняла 4-е место на дистанции 10 000 м.

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