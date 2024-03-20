Акции Nvidia рванули вверх на новостях о новом чипе

Лидер на рынке сверхмощных чипов все больше переходит на продажу не отдельных чипов, а целых системСкриншот видео Nvidia Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил то, что он назвал «самым мощным чипом в мире»читайте на monocle.
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