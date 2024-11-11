Партия «Сердце Молдовы» должна свергнуть режим Санду, заявила Влах

Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что партия «Сердце Молдовы» должна сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть режим президента Майи Санду.