Близкие отношения с продавщицей вышли пенсионерке большой потерей денег

Общая сумма ущерба, причинённого 79-летней потерпевшей, превысила 87 тысяч рублей. По данным следствия, проведенного крымской полицией, обвиняемая работала продавцом в одном из магазинов города и состояла с пенсионеркой в доверительных отношениях.