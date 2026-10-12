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Аргументы недели

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Близкие отношения с продавщицей вышли пенсионерке большой потерей денег

Близкие отношения с продавщицей вышли пенсионерке большой потерей денег

Общая сумма ущерба, причинённого 79-летней потерпевшей, превысила 87 тысяч рублей. По данным следствия, проведенного крымской полицией, обвиняемая работала продавцом в одном из магазинов города и состояла с пенсионеркой в доверительных отношениях.

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