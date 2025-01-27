"Специальный подарок врагу": Поплавская бьёт тревогу. После ареста "Белого" подразделение "отдали на растерзание", а ВСУ объявили охоту?

Вражеские каналы распространяют очередное видео с нашим военнопленным, который, судя по всему, только после пыток, вторит своим "тюремщикам", повторяя любую гадость, которую произносят "палачи" за камерой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии