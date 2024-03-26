Ведомства поддержали соблюдение пресекательного срока к сделкам по приватизации

В обсуждении проекта концепции по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, который подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ведомства поддержали прежде всего обязательное соблюдение десятилетнего пресекательного срока применительно к сделкам по приватизации, рассказал «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин.