Ведомства поддержали соблюдение пресекательного срока к сделкам по приватизации

В обсуждении проекта концепции по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, который подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ведомства поддержали прежде всего обязательное соблюдение десятилетнего пресекательного срока применительно к сделкам по приватизации, рассказал «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин.
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