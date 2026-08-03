Ключевой для логистики ВСУ мост уничтожен ударом ВКС РФ в Славянске ВС РФ нанесли удар по мосту в Славянске, выведя его из строя.
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Ключевой для логистики ВСУ мост уничтожен ударом ВКС РФ в Славянске ВС РФ нанесли удар по мосту в Славянске, выведя его из строя.
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