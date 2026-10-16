Бетт Рейнольдс стала звездой соцсетей после участия в музыкальном челлендже на матче НФЛ. Она пришла на игру «Атланты» вместе с внуком, который предложил ей испытать себя в конкурсе Finish the Lyric – нужно было продолжить текст известной песни.