Учёные знали, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, прозванный «ледником Судного дня», тает, но новая модель Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA показала, что процесс идёт гораздо более «агрессивно», чем предполагалось ранее.