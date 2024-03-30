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Совместную работу Баския и Уорхола продадут в Нью-Йорке

Совместную работу Баския и Уорхола продадут в Нью-Йорке

До торгов картину, которая обещает вызвать нешуточный интерес коллекционеров, покажут в Гонконге На майские торги Sotheby’s в Нью-Йорке выставят известную работу Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола, написанную в 1984 году.

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