Совместную работу Баския и Уорхола продадут в Нью-Йорке

До торгов картину, которая обещает вызвать нешуточный интерес коллекционеров, покажут в Гонконге На майские торги Sotheby’s в Нью-Йорке выставят известную работу Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола, написанную в 1984 году.
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