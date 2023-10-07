WP: родители опознали свою дочь на видео как одну из жертв ХАМАС в Израиле

Родители опознали свою дочь как одну из жертв ХАМАС в Израиле во время нападения на приграничные с сектором Газа поселки и города - девушка по имени Шани Лук попала на видео утреннего разгрома, сообщает газета The Washington Post.
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