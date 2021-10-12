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Блинкен обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ обстановку в секторе Газа

Блинкен обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ обстановку в секторе Газа

Ситуацию в секторе Газа намерен обсудить 13 октября американский госсекретарь Энтони Блинкен с министрами иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и главой МИД ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном в ходе встреч с ними.

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