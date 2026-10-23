Журналист случайно на собственном примере показал опасность шторма, о котором он рассказывал в прямом эфире, — мужчину смыло волной во время репортажа.
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