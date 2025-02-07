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По Украине нанесли подобный по разрушительной силе "Орешнику" удар возмездия

По Украине нанесли подобный по разрушительной силе "Орешнику" удар возмездия

Военкоры называют это ответом на обстрел Запорожья, при котором пострадали дети.В ночь на 6 февраля войска России нанесли комбинированный удар по военным базам ВСУ и вооруженным формированием на Украине.

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