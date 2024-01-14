Хоккеисты Спиценко, Грачев и Чистяков дисквалифицированы за стычку на разминке

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подверг денежному наказанию хоккеистов хабаровского "Амура" Кирилла Спиценко и Евгения Грачева, а также игрока омского "Авангарда" Семена Чистякова за стычку перед очным поединком команд, сообщает сайт КХЛ.
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