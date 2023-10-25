Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

Израильские эксперты спрогнозировали, сможет ли ЦАХАЛ полностью ликвидировать ХАМАС @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить.
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