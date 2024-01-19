Новые фирмы присоединились к меморандуму о неповышении цен на яйца в Приангарье

В Иркутской области к меморандуму о неповышении цен на куриные яйца присоединились новые компании. Это сети «Пятерочка», «Янта» и еще около 40 других торговых организаций, сообщили в региональном правительстве.
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