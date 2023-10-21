Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока

Министерство экономического развития России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в туристических целях в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в связи с угрозой их безопасности, тем, кто находится в регионе - проявлять осторожность.
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