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Открытый диалог между властью и населением способствует решению экологических проблем в Самарской области

Открытый диалог между властью и населением способствует решению экологических проблем в Самарской области

В Самарской области продолжает развиваться открытый диалог между властью и населением. Об этом свидетельствует последний прямой эфир с главой региона Вячеславом Федорищевым, который собрал более 8 тысяч обращений от жителей.

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