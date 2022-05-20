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  • Traveller
    Зачем насиловать немцев ненавистной нефтью? Надо немедленно прекратить поставки! 😥Германия откажетс...

Рубль снова пошел на рекорд

Рубль продолжает уверенное укрепление к ключевым иностранным валютам: в начале валютных торгов пятницы доллар в моменте опустился ниже 60 рублей — впервые с апреля 2018 года, свои позиции продолжает терять и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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