Рубль снова пошел на рекорд

Рубль продолжает уверенное укрепление к ключевым иностранным валютам: в начале валютных торгов пятницы доллар в моменте опустился ниже 60 рублей — впервые с апреля 2018 года, свои позиции продолжает терять и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.