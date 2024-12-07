Bloomberg: Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС

Индия пока отказалась от проекта единой валюты БРИКС, выдвигая свои требования к Москве.Решение о создании единой валюты БРИКС чтобы уменьшить долю долларовых расчётов пока не принято, заявил глава Центрального банка Индии (Central Bank of India) Шактиканта Дас информационному агентству Bloomberg.