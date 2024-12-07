Bloomberg: Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС

Индия пока отказалась от проекта единой валюты БРИКС, выдвигая свои требования к Москве.Решение о создании единой валюты БРИКС чтобы уменьшить долю долларовых расчётов пока не принято, заявил глава Центрального банка Индии (Central Bank of India) Шактиканта Дас информационному агентству Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии