«Возросло многократно»: врачи о количестве операций по трансплантации в Петербурге

В 2022 году Комздрав города направил на финансирование операций по пересадке органов 6,6 млн рублей За последние 10 лет число проводимых в Петербурге операций по трансплантации органов увеличилось в среднем в пять раз.
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