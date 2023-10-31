78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Перечисленное оружие не может так дешево стоить, если оно настоящее.Мужчина получил о...
  • Татьяна Рукодельцева
    Достали эти мигранты, когда к ним уже жёсткие меры будут принимать? Запустили ценных специалистовНеизвестные прист...
  • Мария Калинина
    Ощущение,что и в кино откаты существуют,за роли.Стало известно, с...

«Возросло многократно»: врачи о количестве операций по трансплантации в Петербурге

В 2022 году Комздрав города направил на финансирование операций по пересадке органов 6,6 млн рублей За последние 10 лет число проводимых в Петербурге операций по трансплантации органов увеличилось в среднем в пять раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх