Соболенко о вопросе «Что не так с Ариной?»: «Может, что-то не так с людьми?»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о спаде в своей игре. – Когда у игрока твоего уровня не складываются несколько турниров подряд, люди сразу начинают спрашивать: «Что не так с Ариной?» В последнем матче в Цинциннати ты выглядела расстроенной.
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