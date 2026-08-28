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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о вопросе «Что не так с Ариной?»: «Может, что-то не так с людьми?»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о спаде в своей игре. – Когда у игрока твоего уровня не складываются несколько турниров подряд, люди сразу начинают спрашивать: «Что не так с Ариной?» В последнем матче в Цинциннати ты выглядела расстроенной.

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